Звезда "Реальных пацанов" хочет устроиться в мэрию Перми и "формировать земляков через культуру"

Актриса сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер заявила, что хочет сменить профессию: устроиться в администрацию Перми и заниматься культурной жизнью города, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас есть шутка, у пермяков, что в нашем городе, вообще в Пермском крае, что-то распыляют. В Перми сразу есть свои правила и законы, словами сложно объяснить: к тебе сразу приходит "пацанская" смелость, с этим дается и "пацанская" глупость, искренность к банальным вещам, ты быстро соображаешь, но можешь наделать ошибок. Да, я очень люблю этот город, я переживаю за него, и даже задумываясь об изменении профессии, о шагах влево и вправо. Я бы с удовольствием в будущем пошла в администрацию нашего города. Организация фестивалей, культурной жизни, все-таки культура воспитывает. В Перми сейчас не проходят фестивали, я бы с удовольствием их возродила. Это все-таки мой дом, я люблю Москву, но номер один всегда будет родной город", - заявила актриса в интервью бренду одежды "Ligio", для которого снялась в фотосессии.

Бербер родилась в Перми в 1987 г. Училась в школе №91, в классе с театральным уклоном. С 2009 г. играет в театре, однако пока ее наиболее известной ролью является Лера Оборина в сериале "Реальные пацаны".