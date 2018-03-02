В Челябинске дольщики ЖК "Новоград" рассматривают возможность создать жилищно-строительный кооператив для достройки дома

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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
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Новости
02.03.2018 08:33 Мск (10:33 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске дольщики ЖК "Новоград" рассматривают возможность создать жилищно-строительный кооператив для достройки дома
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строительство, дольщики, Челябинск, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области, Олег Каргаполов

Дольщики челябинского ЖК "Новоград" рассматривают возможность создания жилищно-строительного кооператива, поскольку процедура замены застройщика невозможна.
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"Мы можем вывести наш недостроенный дом и землю под ним, включая землю под третьей секцией, из-под процедуры банкротства ООО "ГРАД". В этом случае ни дом, ни землю уже никто у нас не отнимет и не продаст. При этом мы сами станем владельцами недостроенного дома и сможем заключить договор на достройку нашего объекта с любым застройщиком. Проведены предварительные переговоры со строительной компанией ЮжуралспецМС. Она готова нас достраивать сразу же после создания ЖСК (будет подписан отдельный договор). Также рассматривается вариант, когда ЮжуралспецМС станет владельцем 1-2 квартир в нашем доме и также сможет войти в состав ЖСК", - говорится в сообщении инициативной группы.

При этом есть два варианта развития событий. В первом случае дольщики должны перечислить в фонд достройки дома примерно по 1,5 млн рублей с каждой квартиры. Ориентировочный срок достройки дома в этом случае составит 6-9 месяцев. Во втором случае доплачивать будет не нужно, но тогда ЖСК передаст все свободные площади в 1, 2 и 3 секции дома строительной компании. Кроме того, строительная компания за своё счёт расселит аварийный дом по улице Доватора 46 и снесет его. Дом будет сдан в конце 2020 года.

Напомним, строительство дома ЖК "Новоград" на пересечении улиц Доватора и Воровского было остановлено в 2015 году. Застройщик строительная компания "Град" признана банкротом. Для достройки объекта был найден инвестор, но заменить застройщика оказалось невозможно.

Другие новости по темам: дольщики, Град, Новоград, строительство, кооператив,
02.03.2018 08:33 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:33 Екб


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В Челябинске дольщики ЖК "Новоград" рассматривают возможность создать жилищно-строительный кооператив для достройки дома
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