В Челябинске дольщики ЖК "Новоград" рассматривают возможность создать жилищно-строительный кооператив для достройки дома

Дольщики челябинского ЖК "Новоград" рассматривают возможность создания жилищно-строительного кооператива, поскольку процедура замены застройщика невозможна.

"Мы можем вывести наш недостроенный дом и землю под ним, включая землю под третьей секцией, из-под процедуры банкротства ООО "ГРАД". В этом случае ни дом, ни землю уже никто у нас не отнимет и не продаст. При этом мы сами станем владельцами недостроенного дома и сможем заключить договор на достройку нашего объекта с любым застройщиком. Проведены предварительные переговоры со строительной компанией ЮжуралспецМС. Она готова нас достраивать сразу же после создания ЖСК (будет подписан отдельный договор). Также рассматривается вариант, когда ЮжуралспецМС станет владельцем 1-2 квартир в нашем доме и также сможет войти в состав ЖСК", - говорится в сообщении инициативной группы.

При этом есть два варианта развития событий. В первом случае дольщики должны перечислить в фонд достройки дома примерно по 1,5 млн рублей с каждой квартиры. Ориентировочный срок достройки дома в этом случае составит 6-9 месяцев. Во втором случае доплачивать будет не нужно, но тогда ЖСК передаст все свободные площади в 1, 2 и 3 секции дома строительной компании. Кроме того, строительная компания за своё счёт расселит аварийный дом по улице Доватора 46 и снесет его. Дом будет сдан в конце 2020 года.

Напомним, строительство дома ЖК "Новоград" на пересечении улиц Доватора и Воровского было остановлено в 2015 году. Застройщик строительная компания "Град" признана банкротом. Для достройки объекта был найден инвестор, но заменить застройщика оказалось невозможно.