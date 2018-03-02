"Роснефть" будет самостоятельно работать над проектами, из которых вышла ExxonMobil

"Роснефть" объявила, что самостоятельно продолжит развитие проектов, из которых вышла американская ExxonMobil. Заявление опубликовано на сайте российской компании, передает корреспондент Накануне.RU.

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В "Роснефти" отметили, что решения по выходу из некоторых проектов, подпадающих под действие вновь введенных США законодательных ограничений, приняты компанией ExxonMobil, несмотря на успешное их развитие, в строгом соответствии с позицией американского регулятора, изменившего модель сотрудничества по проектам.

К компании переходят 33% ExxonMobil в 11 проектах, общая площадь участков – 743 тыс. кв м. Суммарные запасы месторождений: 12,3 млн т нефти и газового конденсата и 15,2 млрд кубометров газа.

"Юридическое оформление этой ситуации проводится согласованно "Роснефтью" и ExxonMobil с целью минимизировать ущерб акционерам обеих компаний", - отметили в компании.

"Роснефть" продолжит самостоятельное развитие этих проектов и поддержит возвращение ExxonMobil в проекты при появлении такой законодательной возможности. При этом работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена.

Напомним, ExxonMobil уведомила Комиссию по ценным бумагам США о выходе из совместных проектов с "Роснефтью". Компания оценила ущерб в $200 млн.