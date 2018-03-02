Рейтинговое голосование за лучшие проекты благоустройства Кургана пройдет по бюллетеням

В Кургане пройдет рейтинговое голосование по программе "Комфортная городская среда" за лучшие проекты по благоустройству города. О том, как оно будет протекать, Накануне.RU рассказал координатор проекта в Зауралье, депутат Курганской городской думы Игорь Прозоров.

"Голосование пройдет 18 марта. Рядом с избирательными участками, где граждане выбирают президента РФ, организуют небольшие пункты. В них каждому дается бюллетень с 17 вариантами. Каждый вариант - общественное место в городе, которое может быть благоустроено, это может быть парк, сквер и так далее. Из представленного списка нужно выбрать три пункта", - сообщил Прозоров.

Потом результаты голосования обрабатывают и формируют рейтинг самых популярных проектов по благоустройству. Первые десять строчек рейтинга реализуют уже в этом году.

Координатор проекта также отметил, что, к примеру, наибольшее количество голосов получил парк Победы в Кургане.

"Это действительно значимое место для всех горожан, поэтому люди наверняка будут активно голосовать за это общественное место, даже проживая в отдаленных микрорайонах. В прошлом году у нас хороший отклик получило голосование по школам. Были реализованы проекты территорий 40 и 43 школы", - добавил Игорь Прозоров.