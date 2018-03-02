ВКС России за неделю перехватили пять иностранных самолетов

Воздушно-космические силы России за неделю перехватили и сопроводили пять иностранных военных самолетов у границ, сообщается в официальном печатном органе Минобороны "Красная звезда".

Также отмечается, что 22 иностранных военных летательных аппарата совершали разведывательные полеты вдоль российских границ. При этом нарушений российского воздушного пространства не было.

Ранее сообщалось, что Пентагон продолжит полеты своих ВВС вблизи российских границ, несмотря на перехват американского самолета-разведчика неподалеку от побережья Крыма.