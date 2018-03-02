Жители Зауралья должны банкам более 8 млрд рублей

Жители Курганской области в 2017 году задолжали банкам по кредитам около 8 млрд рублей, юрлица и бизнесмены - около 2 млрд рублей, всего на исполнении у судебных приставов региона находилось 41 тыс. 530 исполнительных производств о взыскании этой задолженности.

По сравнению с 2016 годом количество исполнительных документов о взыскании задолженности в пользу банков увеличилось более чем на 27%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

Окончено и прекращено по разным основаниям более 23 тыс. исполнительных производств. В течение прошлого года судебными приставами-исполнителями наложено 705 арестов на имущество граждан, имеющих задолженности перед кредитными организациями. Для трудоустройства в службу занятости направлено 260 должников. В результате вынесено 255 постановлений об обращении взыскания на пособие по безработице и направлено для удержания в Центр занятости населения.