В Перми наркодилер заплатил силовику 800 тысяч за освобождение от наказания

В Перми бывшему силовику вменяют получение взятки в 800 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, пермяк совершил преступление, когда работал заместителем начальника отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-поисковых операций административной практики и противодействии наркопритонам краевой полиции.

В ночь на 4 декабря 2017 г. он, находясь в служебном кабинете, пообещал освободить пермяка, подозреваемого в сбыте наркотиков, хотя не имел такой возможности. Сделать это он пообещал за 800 тыс. руб. После предполагаемый наркодилер через родственников передал полицейскому деньги, однако ответственности так и не избежал.

В результате служебной проверки полицейского уволили. Сейчас он арестован. Расследование продолжается.