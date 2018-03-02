АИЖК: Ипотека под 7% - перспектива ближайших двух лет

Ставка по ипотеке в 7% - это перспектива ближайших двух лет, сообщил генеральный директор АИЖК Александр Плутник. Задачу снизить ставку до 7% в послании Федеральному Собранию поставил президент Владимир Путин.

Для снижения ипотечной ставки необходима экономическая ситуация, позволяющая снижать стоимость заимствований, привлекать долгосрочное фондирование для банков, сообщил Плутник.

"Такие меры сейчас принимаются Правительством РФ и Банком России. По прогнозам АИЖК, уже к концу 2018 г. средние ипотечные ставки будут в районе 8%. Но ипотеку можно взять сегодня, а в дальнейшем при снижении ставок заемщик всегда может перекредитоваться", - сказал он.

В 2018 г. рынок ипотеки продолжит уверенно развиваться, прогнозируют в АИЖК. Там ожидают, что в этом году 1,3 млн семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки, объемы выдачи увеличатся до уровня 2,5-2,7 трлн руб.

Если ставка ЦБ в 2018 г. не будет превышать 6%, это позволит банкам снизить ставки по ипотеке до 8%, рассказал Накануне.RU старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

"При этом за счет стабильной ситуации в экономике начнут снижаться риски заемщиков, что позволит банкам предлагать им более привлекательный условия. Нельзя забывать и об изменениях, которые ведут к проектному финансированию строительства жилья, что будет снижать риски недостроя. В свою очередь, этот фактор скажется на рисках кредитования для покупки на первичном рынке. В результате у банков появится возможность опустить ставки в район 7–8%. Однако о достижении нижней границы, на мой взгляд, можно будет говорить только при условии сохранения инфляции в пределах 3–3,5%", - говорит он.

Добавим, что согласной одному из "майских указов" 2012 г. ставка по ипотеке к 2018 г. должна быть снижена до показателя превышения среднего уровня процентной ставки по рублевой ипотеке по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 %. Таким образом, при инфляции в 4% ставка по ипотеке в 2018 г. должна составлять 6,2%.