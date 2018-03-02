Уралец несколько лет держал на цепи собственную мать, чтобы ее "обезопасить"

в этот день
02.03.18
13:30
В Екб.15:30
Собчак и Жириновский устроили новую перепалку на дебатах
На перевале Дятлова спасатели нашли пропавшего туриста
Звезда "Реальных пацанов" хочет устроиться в мэрию Перми
Главное
"Нафтогаз" призвал украинцев экономить газ, чтобы "испортить праздник Путину"

Тема дня
Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 4
Аналитика
Вся аналитика

"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Туриста, пропавшего на перевале Дятлова, нашел охотник
В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию
В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля
Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты
"Мы так не договаривались". Путин объявил о вводе налога на имущество физлиц
Казахстанский юморист Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута
"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
СМИ: Медведев может остаться премьером после 18 марта
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 633

Уралец несколько лет держал на цепи собственную мать, чтобы ее "обезопасить"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд, наручники, решетка (2015) | Фото: polytika.ru

На Среднем Урале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в лишении свободы своей престарелой матери. Он посадил ее на цепь.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все происходило с конца декабря 2015 по 30 ноября 2017 года: житель Асбеста пристегнул свою мать 1932 года рождения за правую ногу металлической цепью к дверной ручке межкомнатной двери и закрыл на навесной замок. Тем самым злоумышленник лишил пожилую женщину возможности свободно передвигаться и общаться с другими людьми. Позже выяснилось, что в дальнейшем сын-изверг еще несколько раз пристегивал ее цепью. Освободили старушку лишь 10 февраля 2018 года.

"Свои действия обвиняемый объяснил тем, что в силу своего состояния здоровья его престарелая мать может причинить вред своему здоровью и жизни, поэтому таким способом он хотел ее обезопасить", - отметили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд. По закону мужчине грозит ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Другие новости по темам: цепь, суд, Средний Урал
02.03.2018 08:05 Мск | Асбест | информационная служба Накануне.RU
10:05 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Уралец несколько лет держал на цепи собственную мать, чтобы ее "обезопасить"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+