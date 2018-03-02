Уралец несколько лет держал на цепи собственную мать, чтобы ее "обезопасить"

На Среднем Урале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в лишении свободы своей престарелой матери. Он посадил ее на цепь.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все происходило с конца декабря 2015 по 30 ноября 2017 года: житель Асбеста пристегнул свою мать 1932 года рождения за правую ногу металлической цепью к дверной ручке межкомнатной двери и закрыл на навесной замок. Тем самым злоумышленник лишил пожилую женщину возможности свободно передвигаться и общаться с другими людьми. Позже выяснилось, что в дальнейшем сын-изверг еще несколько раз пристегивал ее цепью. Освободили старушку лишь 10 февраля 2018 года.

"Свои действия обвиняемый объяснил тем, что в силу своего состояния здоровья его престарелая мать может причинить вред своему здоровью и жизни, поэтому таким способом он хотел ее обезопасить", - отметили в прокуратуре.

Сейчас уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд. По закону мужчине грозит ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на аналогичный срок.