В Челябинске сотрудники ФСБ пресекли "теракт" на железной дороге

В Челябинске закончились учения "Сигнал-2018", в рамках которых сотрудники ФСБ отрабатывали действия сотрудников и военнослужащих силовых структур по выполнению мероприятий контртеррористической операции по пресечению теракта на объектах железнодорожного транспорта.

В процессе учения дана удовлетворительная оценка слаженности взаимодействующих структур по обезвреживанию возможных террористов, ликвидации угроз безопасности личности, обществу и государству, возникших в результате совершения террористического акта, а также минимизации их последствий на железнодорожной станции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В антитеррористическом учении участвовали региональные управления ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС России по Челябинской области, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, Южно-Уральский филиал ОАО "РЖД" оперативная группа и антитеррористическая комиссия Челябинска.