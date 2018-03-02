Власти снова пообещали к выходным очистить Екатеринбург от снега

Дорожные службы Екатеринбурга намерены к выходным полностью устранить последствия снегопада, сообщили Накануне.RU в администрации города.

По их оценкам, основной объем работ по расчистке снега в уральской столице выполнен. Тротуары и пешеходные переходы прочищены. Горожане могут свободно передвигаться по улицам.

Из города ежедневно вывозится около 12 тыс. т снега, заверяют в мэрии. Учитывая, что за минувшие три дня выпало более 15 мм осадков, это составляет примерно 80% месячной нормы февраля.

"В ходе объезда Ленинского и Чкаловского районов Екатеринбурга комиссия отметила достаточно качественную уборку дорог и тротуаров от снега. Однако без замечаний не обошлось. На некоторых дорогах сохраняется накат и колея", — отметил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

Напомним, что сильный снегопад обрушился на Екатеринбург 27 февраля, из-за чего на дорогах увеличилось количество аварий.