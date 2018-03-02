Упс! Видео о российском оружии, показанное во время послания Путина, оказалось пятилетней давности

Ролик, которым накануне иллюстрировалось послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, оказался не оригинальным. Пользователи сети обнаружили его на YouTube, причем залит он пять лет назад.

Напомним, наиболее яркая часть выступления президента, сопровождавшаяся эффектными видеороликами, была посвящена новейшим разработкам российского оружия. Так, в одном из клипов крылатые ракеты Х-101, которые могут оснащаться ядерной энергетической установкой, дающей неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полёта, падают на некий участок карты, схожий очертаниями с североамериканским штатом Флорида.

Фрагмент этой видеозаписи внимательные интернет-пользователи обнаружили в ролике, залитом на YouTube в сентябре 2012 года на турецкий канал. В описании речь также идет о российском оружии.

Сходная инфографика имеется и в фильме о ракете Р-36М "Сатана", принятой на вооружение в конце 80-х годов прошлого века.

Напомним, ранее уже случались казусы с иллюстрацией достижений российской военной мощи. Например, Минобороны иллюстрировало успехи в Сирии скриншотами из компьютерной игры.

Кроме того, образ российского "солдата будущего" также, по мнению пользователей соцсетей, скопирован с персонажа американской компьютерной игры.