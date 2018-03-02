Американские журналисты вступились за коллег из России после нападок представителя Госдепа

Американские журналисты вступились за российских коллег на брифинге госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хизер Ноейрт обвинила ряд российских СМИ в работе на правительство России и отказалась отвечать на их вопросы.

Стенограмма брифинга опубликована на сайте дипведомства.



Нойерт в ответ на вопрос российского журналиста Александра Христенко о возможности российско-американских переговоров по вопросам безопасности и контроля за ядерными вооружениями заявила, что видео с "российским правительством", атакующим США ракетами, является предметом "нашей озабоченности". Когда другой журналист из России заметил Нойерт, что по видео нельзя сказать, что ракеты атакуют именно США, а просто летят в двух направлениях, представитель Госдепа отказалась дальше отвечать на вопросы россиян. "Вы тоже из России? Тогда идем дальше", - сказала она.

Поведение Науэрт вызвало возмущение даже у представителей американских СМИ, которые заявили, что журналисты - не российские чиновники, они просто задают вопросы.

Нойерт заметила, что RT "и другие так называемые новостные организации финансируются российским правительством". Американский журналист Мэтт Ли повторил вопрос своего российского коллеги, усомнившегося в том, что российские ракеты на видео атаковали США. "Мэтт, я совершенно уверена, что это так и выглядит. Я бы Вас попросила сходить и посмотреть на это", - сказала Нойерт американскому журналисту.

Ранее Ноейрт прокомментировала послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он представил новейшее российское вооружение.