Главу китайского партнера "Роснефти" задержали по приказу Си Цзиньпина

Глава китайской энергетической компании China Energy ​Е Цзяньмин задержан по личному распоряжению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщила South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник.



SCMP отмечает, что задержание произошло неожиданно. Причины личного вмешательства Си Цзиньпина в дело главы нефтяной компании СМИ не называет.



О расследовании в отношении Е Цзяньмина стало известно 1 марта из публикации китайского делового издания Caixin, сообщает РБК.

Официальные причины расследования пока не известны. Однако источники CNBC утверждают, что дело связано с экономическими преступлениями.

Отметим, что китайская CEFC в сентябре 2017 г. объявила о заключении сделки по покупке 14,16% "Роснефти". Стоимость контракта должна составить $9,1 млрд. Глава российской компании Игорь Сечин заявил, что она будет закрыта до конца 2017 г. Стоимость контракта должна составить $9,1 млрд. Однако в прошлом году завершить сделку не удалось. Причиной стали проблемы с финансированием. $5 млрд из общей стоимости пакета CEFC должна была получить в кредит от ВТБ под залог акций, остальная сумма должна быть занята у Китайского государственного банка развития (CDB). Но CEFC пока не удалось договориться с китайским банком о финансировании сделки, из-за чего сроки ее закрытия сдвинулись на первое полугодие 2018 г.