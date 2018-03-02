Из-за тяжелых травм пострадавшего в пожаре сотрудника "Пермской химической компании" возбуждено уголовное дело

Следователи выяснили, что утром 1 марта в одном из цехов организации во время работ произошла химическая реакция, ставшая причиной пожара. Пострадали пять человек. Все госпитализированы, у одного из них – 27-летнего пермяка – сильные ожоги, врачи оценили травмы как тяжелые.

Допрошены потерпевшие и свидетели. Прошли выемки технических документов, видеозаписей камер внутреннего наблюдения и других важных для расследования деталей, все они изъяты. Расследование продолжается.

Напомним, ранее свою проверку трагедии начала прокуратура.