Кудрин ожидает смены состава Правительства

Реформы, о которых упоминал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, потребуют существенных изменений в составе правительства. Об этом журналистам сказал экс-министр финансов, глава Центра Стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Можно ожидать, что новый состав правительства будет существенно отличаться от предыдущего", - цитирует его ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, в послании президент поставил задачу увеличить продолжительность жизни населения до 80 лет, добиться увеличения ВВП на душу населения в полтора раза, и роста экономики выше мировых темпов.