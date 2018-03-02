Горевший в Москве теплоход потушили с помощью пожарно-спасательного корабля "Полковник Чернышев"

Столичные пожарные справились с возгоранием на пришвартованном теплоходе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Москве, вечером 1 марта поступил сигнал о загорании на пришвартованном судне в акватории реки Москва (проспект Андропова, 11): общая площадь пожара составила около 1000 кв.м. В помощь к месту прибыл многоцелевой пожарно-спасательный корабль "Полковник Чернышев". В 23 часа 32 минуты огонь был ликвидирован.

"На месте пожара работала лаборатория ГУ МЧС Москвы, предельно допустимой концентрации вредных примесей в воздухе не зафиксировано. Всего от МЧС Москвы на месте работало более 30 единиц техники и более 100 человек личного состава", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания теперь установят специалисты.