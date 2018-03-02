Штаб Явлинского потребует от ЦИКа признать послание президента агитацией

Послание президента Федеральному собранию не является нарушением избирательного законодательства со стороны Владимира Путина, который баллотируется на выборах 18 марта.

Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Послание президента предусмотрено законом. Нет никаких нарушений со стороны президента. Он обязан это сделать",— сказала Элла Памфилова, добавив, что "главное, чтобы потом в комментариях в СМИ это не расценивалось как прямая агитация". Сама госпожа Памфилова агитации в послании президента "не услышала". Однако в штабах других кандидатов считают по-другому.

"Наша партия еще 27 февраля направило личное обращение к кандидату Путину с требованием отменить оглашение послания, так как это станет, по сути, оглашением предвыборной программы. Так и вышло",— заявил зампред "Яблока" Николай Рыбаков, возглавляющий избирательный штаб Григория Явлинского. Разъяснение Эллы Памфиловой "яблочников" не устраивает. По словам господина Рыбакова, штаб партии готовит "обращение в ЦИК с требованием признать послание агитацией и предоставить всем кандидатам в президенты аналогичное по длительности эфирное время для рассказа о своей программе на всех телеканалах, которые транслирование оглашение послания".

Глава предвыборного штаба Владимира Жириновского, депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко считает, что в послании "можно усмотреть признаки агитации". "В законе есть определение агитации. Это деятельность, которая побуждает голосовать за или против. Как вы считаете, побуждает голосовать послание?" — сказал он. Диденко добавил, что признаки агитации есть "в любом публичном мероприятии должностного лица", и юридическая коллизия участия в выборах "замещающих государственные должности" существует не первый год.

"Мы, разумеется, считаем выбор времени для послания манипуляцией",— сказала пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова.

"К сожалению, законом не урегулированы нормы, касающиеся кандидата в президента, который при этом — действующий президент",— заявил кандидат в президенты Максим Сурайкин, возглавляющий партию "Коммунисты России". Поэтому он не собирается требовать, чтобы ЦИК признал послание предвыборной агитацией. "Это было бы дешевым пиаром "Моськи", а я предпочитают быть "слоном"",— пояснил Сурайкин.

"Я не увидел каких-либо признаков агитации",— заявил глава пресс-службы ЦК КПРФ и избирательного штаба кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, депутат Госдумы Александр Ющенко. По его мнению, Владимир Путин, согласно конституционным полномочиям, обратился к парламентариям с посланием, в котором изложил "стратегию развития страны как действующий президент".

Правда, прозвучать это "должно было в конце 2017 года", уточнил господин Ющенко, но он не находит агитационных предвыборных намерений в "переносе сроков послания". В свою очередь, секретарь ЦК КПРФ, глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев считает, что "команда Владимира Путин сделала все, чтобы использовать послание в предвыборных целях, и в выступлении президента было немало агитационных вкраплений". "Но у нас в стране апеллировать не к кому, нет такого органа, который дал бы объективное правовое заключение по этому вопросу",— говорит Соловьев, пишет газета "Коммерсант".