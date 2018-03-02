Штаб Явлинского потребует от ЦИКа признать послание президента агитацией

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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 4
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
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Новости
02.03.2018 06:14 Мск (08:14 Екб)
политика | В России
Штаб Явлинского потребует от ЦИКа признать послание президента агитацией
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ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию (2018) | Фото: Россия 1

Послание президента Федеральному собранию не является нарушением избирательного законодательства со стороны Владимира Путина, который баллотируется на выборах 18 марта.
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Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Послание президента предусмотрено законом. Нет никаких нарушений со стороны президента. Он обязан это сделать",— сказала Элла Памфилова, добавив, что "главное, чтобы потом в комментариях в СМИ это не расценивалось как прямая агитация". Сама госпожа Памфилова агитации в послании президента "не услышала". Однако в штабах других кандидатов считают по-другому.

"Наша партия еще 27 февраля направило личное обращение к кандидату Путину с требованием отменить оглашение послания, так как это станет, по сути, оглашением предвыборной программы. Так и вышло",— заявил зампред "Яблока" Николай Рыбаков, возглавляющий избирательный штаб Григория Явлинского. Разъяснение Эллы Памфиловой "яблочников" не устраивает. По словам господина Рыбакова, штаб партии готовит "обращение в ЦИК с требованием признать послание агитацией и предоставить всем кандидатам в президенты аналогичное по длительности эфирное время для рассказа о своей программе на всех телеканалах, которые транслирование оглашение послания".

Глава предвыборного штаба Владимира Жириновского, депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко считает, что в послании "можно усмотреть признаки агитации". "В законе есть определение агитации. Это деятельность, которая побуждает голосовать за или против. Как вы считаете, побуждает голосовать послание?" — сказал он. Диденко добавил, что признаки агитации есть "в любом публичном мероприятии должностного лица", и юридическая коллизия участия в выборах "замещающих государственные должности" существует не первый год.

"Мы, разумеется, считаем выбор времени для послания манипуляцией",— сказала пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова.

"К сожалению, законом не урегулированы нормы, касающиеся кандидата в президента, который при этом — действующий президент",— заявил кандидат в президенты Максим Сурайкин, возглавляющий партию "Коммунисты России". Поэтому он не собирается требовать, чтобы ЦИК признал послание предвыборной агитацией. "Это было бы дешевым пиаром "Моськи", а я предпочитают быть "слоном"",— пояснил Сурайкин.

"Я не увидел каких-либо признаков агитации",— заявил глава пресс-службы ЦК КПРФ и избирательного штаба кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, депутат Госдумы Александр Ющенко. По его мнению, Владимир Путин, согласно конституционным полномочиям, обратился к парламентариям с посланием, в котором изложил "стратегию развития страны как действующий президент".

Правда, прозвучать это "должно было в конце 2017 года", уточнил господин Ющенко, но он не находит агитационных предвыборных намерений в "переносе сроков послания". В свою очередь, секретарь ЦК КПРФ, глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев считает, что "команда Владимира Путин сделала все, чтобы использовать послание в предвыборных целях, и в выступлении президента было немало агитационных вкраплений". "Но у нас в стране апеллировать не к кому, нет такого органа, который дал бы объективное правовое заключение по этому вопросу",— говорит Соловьев, пишет газета "Коммерсант".

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02.03.2018 06:14 Мск | Денис Линов
08:14 Екб


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Штаб Явлинского потребует от ЦИКа признать послание президента агитацией
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