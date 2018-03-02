К берегам Камчатки приближается циклон, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России по Камчатскому краю.

По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 3 марта, в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского районов прогнозируется сильный снег, метель. На дорогах — гололедица и снежные заносы.

Скорость ветра, ожидаемого в Петропавловске-Камчатском, в Усть-Большерецком районе и на востоке Елизовского МР, может достигать 23-28 метров в секунду, на юге Усть-Большерецкого района — 28-33 м/с.

Региональное ГУ МЧС России и его структурные подразделения приведены в режим повышенной готовности. В аналогичный режим функционирования приведена автомобильная группировка спасателей, которая в случае возникновения нештатных ситуаций сможет оперативно выдвинуться в любой из районов полуострова.