Тюменский мошенник обманул более десятка фирм на 9 млн рублей

Курганский городской суд вынес приговор 29-летнему жителю Тюменской области, который обвиняется в мошенничестве.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Курганской области, злоумышленник незаконно создал две фирмы, зарегистрировав их на лиц, которым об этом ничего не было известно. Действуя от их имени, подсудимый с помощью интернета заключал договоры на поставку расходных материалов к компьютерам, но при получении товаров не оплачивал их в установленные договорами сроки, а скрывался с похищенным имуществом.

Следователями доказана причастность обвиняемого к 12 фактам мошенничеств. Потерпевшими по делу признаны организации из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Барнаула. Сумма причиненного ущерба составила более 9 млн руб. Злоумышленник приговорен к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.