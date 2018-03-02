Госдеп США: Перемирие в Сирии "не работает"

Объявленное Советом безопасности (СБ) ООН перемирие в Сирии "не работает", заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге.

Напомним, СБ ООН 14 февраля принял резолюцию о прекращении огня в арабской республике для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации тяжело больных и раненых. Документ был принял единогласно всеми 15 государствами.



"В действительности перемирие не работает, — передаёт РБК слова официального представителя Госдепа США. — Россия призвала к этим так называемым "гуманитарным коридорам", что больше похоже на шутку".

Нойерт подчеркнула, что Москва должна последовать резолюции Совбеза ООН и тому, "за что проголосовали [её члены] — перемирие на всей территории страны". Она добавила об "ответственности" российской стороны за происходящее в Сирии, в частности, за то, что правительство страны "продолжает убивать своих собственных граждан".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о введении с 27 февраля гуманитарной паузы в Восточной Гуте. Решение было принято по поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения провинции.

Официальный представитель Госдепа США выразила удивление такому решению, подчеркнув, что "гуманитарной зоной должна быть вся территория Сирии".