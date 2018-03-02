Путин: Гонка вооружений с США началась после их выхода из договора по ПРО

Гонка вооружений между США и РФ началась после того, как Вашингтон вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера, 1 марта, глава государства обратился к Федеральному собранию в своём ежегодном послании, в котором объявил конкурс названий для крылатой ракеты глобальной дальности, беспилотного подводного аппарата и лазерного комплекса..

По информации ТАСС, главе государства был задан вопрос о том, следует ли понимать его послание как "объявление новой холодной войны", и ведётся ли на данный момент гонка вооружений между США и РФ.

"С моей точки зрения, те, кто заявляют о начале новой холодной войны, не являются аналитиками — они занимаются пропагандой, — цитирует агентство слова Путина, сказанные в интервью телеканалу NBC. — Если вы говорите о гонке вооружений, то она началась как раз тогда, когда США вышли из договора по ПРО".

Он добавил, что все испытания новейших систем стратегического оружия прошли "отлично".

"Каждая система вооружений, которые обсуждались сегодня, легко обгоняет и обходит целую систему противоракетной обороны", — отметил президент.

При этом он сделал оговорку, что некоторые из систем вооружений всё ещё требуют тонкой наладки и доработки.

"Другие уже поставлены войскам и находятся в боеготовности", — сказал Путин.