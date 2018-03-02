Бастрыкин поручил взять на контроль дело об избиении ребенка в Томской области

В России в эфире одной из правовых программ вышел сюжет о том, что санитарка детского дома в Томской области систематически избивала ребенка-инвалида.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, по мнению врачей и педагогов, это привело к медленному развитию ребенка. По данному факту заведено уголовное дело, которое было изъято прокурором из производства СО ОМВД России по Молчановскому району и передано для дальнейшего расследования в Молчановский МСО СУ СК России по Томской области. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил взять дело на контроль.

По предварительным данным, в феврале санитарка Тунгусовского детского дома-интерната, расположенного в селе Тунгусово, бросила малолетнего воспитанника-инвалида на кровать, в результате чего причинила ему травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, сообщили в СУ СКР по Томской области.