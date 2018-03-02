Шойгу рассказал о боевых испытаниях Су-57 в Сирии

Истребители пятого поколения Су-57 действительно находились в Сирии.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых".

По словам главы военного ведомства, испытания прошли успешно. Шойгу отметил, что два самолета вернулись домой еще неделю назад. "Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", — добавил министр, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, израильский спутник засек новейшие российские истребители пятого поколения Су-57, которые прибыли на "обкатку" в Сирию.