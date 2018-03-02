Bloomberg: Трамп объявил о введении пошлин на сталь и алюминий

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что намерен на следующей неделе подписать указ о введении тарифов на ввоз в США всей стальной продукции и алюминия из всех стран.

Как сообщает агентство Bloomberg, о решении защитить американских металлургов президент США объявил на встрече в Белом доме с представителями Arcelor Mittal USA, Century Aluminium и Nucor Corp. "Где-то на следующей неделе я подпишу соответствующий указ, и вы впервые за долгое время получите защиту", — сказал глава государства.

По словам Трампа, речь идет о 25% тарифе на импорт стали и 10% пошлине на ввоз алюминия. Как отмечает Bloomberg, решение Трампа может привести к ответным мерам со стороны Китая, который занимает лидирующее место в мире по производству стали и алюминия. В этом случае китайские власти могут пойти на ограничение ввоза к себе соевых бобов из США, что негативно скажется на поддержке президента США в сельскохозяйственных штатах, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, от введения США заградительных мер на импорт стали могут пострадать такие российские поставщики, как НЛМК, ТМК, Evraz.