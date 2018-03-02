Охрана правительственного кортежа пригрозила автоматом водителю под Москвой

Оказавшийся на пути "Мерседеса" с проблесковыми маячками автовладелец получил знак со стороны сотрудника службы охраны — из окна сопровождавшего высокопоставленное лицо внедорожника показался автомат, ствол которого был нацелен на якобы мешавшего проезду водителя.

Инцидент произошел поздним вечером в Мытищах. Сразу после съезда с Олимпийского проспекта на Ярославское шоссе эскорт начал перестраиваться в крайнюю левую полосу, однако вскоре следовавшая впереди машина ДПС с включенными проблесковыми маячками "уперлась" в небольшой затор. Mercedes-Benz S-класса с номерами "Н434РК 177" не хватило простора для того, чтобы съехать в ближайший к отбойнику ряд, но тут на помощь водителю высокопоставленного чиновника пришла охрана.

Машина сопровождения подрезала автора видеоролика, а в доказательство серьезности намерений охранник через открытое окно пригрозил ему оружием. Между тем, ни одна из машин сопровождения не подавала звуковых сигналов.

Водителю пришлось сбавить скорость и пропустить кортеж, притом что соседние полосы были свободны. Автолюбитель расценил это как "угроза оружием и беспредел", сообщают "Вести.ру".