Житель Якутии, наехавший на автомобиле на группу детей, получил срок

В Якутии вынесли приговор автолюбителю, который сбил шестерых детей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, в октябре 2017 год мужчина в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Toyota Gaia, на дороге "Борогон" в Усть-Алданском районе он сбил группу детей. В результате ДТП шестеро получили травмы, один ребенок умер в больнице.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Мужчина также лишен права управлять транспортным средством сроком на 3 года.