Собчак и Жириновский устроили новую перепалку на дебатах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак устроили новую перепалку в ходе предвыборных дебатов кандидатов в президенты.

В этот раз поводом для конфликта стали родственники. В студии телеканала "Россия 24" Жириновский и Собчак стояли в непосредственной близости друг от друга. При обсуждении темы социальных лифтов кандидаты перешли на личности.

В качестве упрека Собчак Жириновский упомянул ее мать сенатора Людмилу Нарусову, которую в Совет Федерации, по его мнению, продвинула именно Ксения. "Причем здесь моя мама?" - возмутилась Собчак. В ответ на это она упрекнула лидера ЛДПР за положение его сына, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, которому, по ее мнению, Жириновский помогает в карьере.

"А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?" - ответил на это Жириновский. Собчак, в свою очередь, заявила, что профессионально занимается журналистикой и получает деньги за свою работу.

К перепалке подключился кандидат от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин. "Ксения Анатольевна, давайте старших уважать", - сказал он, став таким образом на защиту Жириновского. "Она не уважает возраст", - отметил Жириновский. "Я готова сделать скидку на ваш возраст", - сказала на это Собчак, пишет "Российская газета".

Напомним, несколько дней назад Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время предвыборных теледебатов нецензурно обругал Ксению Собчак, после чего она облила его водой.