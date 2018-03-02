Россельхознадзор снимает запрет на ввоз овощей из Турции

Россельхознадзор снимает запрет на ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции.

Как сообщила пресс-секретарь службы Юлия Мелано, запрет снимается с 5 марта. Такое решение принято в связи с тем, что за время поставок этой продукции с ряда разрешенных Россельхознадзором предприятий не было случаев обнаружения карантинных объектов, за исключением одного в кабачках.

Теперь поставки возможны со всех предприятий, желающих экспортировать эту продукцию в Россию, сообщает "Интерфакс".

Запрет на поставки турецких овощей действовал около двух лет.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Россельхознадзор с 1 февраля разрешил поставки томатов ещё с пяти предприятий Турции.