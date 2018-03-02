Россельхознадзор снимает запрет на ввоз овощей из Турции

Россельхознадзор снимает запрет на ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перца, салата, тыкв, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции.
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Как сообщила пресс-секретарь службы Юлия Мелано, запрет снимается с 5 марта. Такое решение принято в связи с тем, что за время поставок этой продукции с ряда разрешенных Россельхознадзором предприятий не было случаев обнаружения карантинных объектов, за исключением одного в кабачках.
Теперь поставки возможны со всех предприятий, желающих экспортировать эту продукцию в Россию, сообщает "Интерфакс".
Запрет на поставки турецких овощей действовал около двух лет.
Как ранее сообщало Накануне.RU, Россельхознадзор с 1 февраля разрешил поставки томатов ещё с пяти предприятий Турции.