Госдеп раскритиковал российский ролик c моделью удара по США

Госдепартамент США раскритиковал показ во время Послания Федеральному Собранию президента России Владимира Путина анимационного ролика, в котором был смоделирован удар Москвы по США.

"Конечно, что я хочу сказать, многие здесь, в Госдепартаменте, с интересом смотрели это выступление, и, как я полагаю, все правительство в целом... Я хочу прояснить, и мы уже говорили об этом, мы не собираемся реагировать на каждое слово и каждую идею, которую выражают мировые лидеры. Однако было неприятно смотреть на анимацию ядерной атаки на США, это то, что нам не понравилось. Мы не считаем, что это - ответственное поведение международного игрока", - заявила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в своем Послании Путин заявил, что у России есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.