В Прикамье представители кандидатов в президенты прогуливают дебаты - "нет денег и технических средств"

В Пермском крае стартовали предвыборные дебаты доверенных лиц кандидатов на пост президента России. Политики получили возможность высказать свою позицию сразу на региональных и муниципальных каналах и радио. Однако воспользоваться бесплатным эфиром они не торопятся и в большинстве случаев дебаты превращаются в монолог единственного участника. Впрочем Прикамье не выбивается из общей картины - низкий интерес к дебатам в регионах характерен для нынешней президентской кампании, передает корреспондент Накануне.RU.

Время для совместной агитации в Пермском крае предоставили телеканалы "Россия-1", "Россия-24", "РБК Пермь", "Ветта", "Березники-ТВ", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России". Студия в Березниках пригласила кандидатов первой, в муниципалитете дебаты стартовали 20 февраля. На сегодняшний день из всех представителей правом воспользовались только доверенные лица Владимира Жириновского – Константин Бусовиков и Богдан Константинов. Либерал-демократы отмечают, что готовы использовать по максимуму эфирное время.

"Сам Жириновский говорит: надо пользоваться всеми площадками для донесения информации до населения. Необходимо участвовать на всех площадках, которые нам даются по избирательному законодательству и донести как позицию партии, так и кандидата. Это распоряжение сверху и наше личное понимание. И мы полностью используем эфирное время", - сообщили Накануне.RU в отделении партии.

Невнимание к Березникам, в первую очередь, оппозиции, удивляет - городская повестка дает поводы для разговора более интересного, нежели декламация предвыборных программ. Например, незавершенная история с "формальдегидными домами", за содержание которых до сих пор платит краевой бюджет, могла быть использована против властей "путинского периода".

В краевом отделении КПРФ Накануне.RU сообщили, что дебаты в Березниках представитель Павла Грудинина посетить не смог "по состоянию здоровья". Но в партии рассчитывают доехать до студии до 13 марта, до момента окончания дебатов. Члены отдельных штабов признались, что им не хватает денег на поездки по Пермскому краю.

"У меня нет людей в Березниках, нет технических и финансовых возможностей. Дебаты в Перми - каждый день. Это тоже непросто. Получается, что пропадаешь на целый день. В 9.00, 12.00, потом радиоэфиры. И день выпадает полностью. У нас трое доверенных лиц, четвертый должен появиться позже, мы не можем разорваться", - рассказал Накануне.RU Всеволод Юшков представляющий интересы Бориса Титова в Пермском крае, сообщил, что ему не хватает людей для участия в дебатах в Березниках.

В "РБК-Пермь" рассказали, что дебаты на канале также проходили в отсутствии оппонентов. В свое время, 26 февраля и 1 марта, пришел представитель ЛДПР, 27 февраля студию посетил руководитель регионального отделения партии "Яблоко", представитель Григория Явлинского Ольга Колоколова, а 28 февраля в одиночестве "дебатировала" доверенное лицо Владимира Путина Анастасия Гилева.

Наибольший интерес у кандидатов вызвали дебаты на площадке "ГТРК Пермь". 28 февраля там встретились представители четырех политиков: Гилева, Константинов, Владимир Гребенюк, ставший доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина, и Анатолий Волошин представляющий Сергея Бабурина.

За две минуты, отведенные на диспут о социальной политике, участники предсказуемо потребовали бесплатного образования и медицины, а представитель Путина вкратце описала, достижения действующего президента. Такого зажигательного спора, как у самих кандидатов, у их представителей не вышло.

В дебатах на ГТРК 1 марта приняли участие Явлинского Дмитрий Андреев и представитель Бориса Титова - Сергей Тонилов.

Вообще не проявили активности на региональных дебатах представители кандидата Ксении Собчак и представители Максима Сурайкина. Как пояснили в Центральном штабе Ксении Собчак, это отказ от дебатов связан с отсутствием в Перми штаба кандидата. "Коммунистов России" в Перми пожаловались Накануне.RU на недостаток кадров, способных представлять кандидата в регионе:

"У нас нет таких возможностей. Дебаты являются определенным способ пропаганды наших людей, нашей позиции. Позиция партии доводится на федеральном уровне. На региональном уровне мы ее физически не можем довести. Если к нам будут направлены представители федерального центра, те, кто наиболее опытен в участии в дебатах, потому что без опыта работы на ТВ это делать сложно, тогда мы примем участие. У нас ни актеров, ни артистов, ни директоров заводов. Рабочим, крестьянам, мелким служащим тяжело выступать без подготовки. А самородков у нас недостаточно. В разных регионах они есть, но в Пермском крае лиц, которые могут выступать на дебатах практически нет".

Отметим, что кандидаты в президенты высказали недовольство расписанием дебатов на федеральных телеканалах. Ранее о необходимости пересмотреть график заявляли КПРФ. Однако просьбу коммунистов не услышали, и кандидат в президенты Павел Грудинин. Позицию Грудина поддержали Жириновский и Собчак. Лидер ЛДПР предложил телеканалам записывать дебаты и выставлять в эфир в любое удобное для них время. В Прикамье представители кандидатов тоже обратили на неудобное время выхода дебатов. В краевом отделении ЛДПР сообщили, что время проведения дебатов не очень удобно. По утрам они проходят когда местные жители уже уехали на работу, впрочем существует возможность посмотреть выступления политиков в вечернем эфире.

Низкая активность на дебатах характерна для всех регионов, рассказал Накануне.RU политолог, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин. Несмотря на то, что дебаты интересны избирателям, не все кандидаты смогли обеспечить достойное представительство своих интересов в избирательных кампаниях в процессе выборов.

"Это мы видим на примере многих регионов. Таких ярких личностей, которые могли бы прийти и отстоять позицию кандидата, к сожалению, мы не находим. Я думаю, это общая беда наших кандидатов, которые занимаются этим в последний момент - начинают подыскивать людей. Этим надо заниматься заранее и проводить подготовку этих людей. Порой сами кандидаты не могут выступать на дебатах. Что уж говорить о представителях на местах. По идее, должна существовать специальная школа для обучения людей ведения дискуссии в том числе дебатов, но не в том жанре, который мы сейчас наблюдаем, а в жанре реального аргументированного диалога", - уверен эксперт.

Напомним, период агитации в СМИ начался 17 февраля и завершится за день до дня голосования — 17 марта.