В Прикамье представители кандидатов в президенты прогуливают дебаты - "нет денег и технических средств"

в этот день
03.03.18
01:36
В Екб.03:36
Собчак и Жириновский устроили новую перепалку на дебатах
На перевале Дятлова спасатели нашли пропавшего туриста
Звезда "Реальных пацанов" хочет устроиться в мэрию Перми
Главное
"Нафтогаз" призвал украинцев экономить газ, чтобы "испортить праздник Путину"

Тема дня
Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  комментариев: 12
Аналитика
Вся аналитика

"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Национализация, снижение налогов и ставок по кредитам. В чем оказались солидарны почти все участники дебатов Не только демаршем Грудинина и ссорами Собчак и Жириновского удивили дебаты кандидатов в президенты на федеральных телеканалах. Неожиданным стало единодушие большинства выступавших по вопросам национализации стратегических отраслей экономики и снижения процентной ставки по кредитам. Даже либерал-демократ Жириновский неожиданно заявил о необходимости увеличения госсектора и поддакивал "коммунисту России" Максиму Сурайкину. "Рядом со мной стоят четыре сталиниста", – резюмировала в какой-то момент Собчак.
02.03.2018
политика ;  | комментариев: 5
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Туриста, пропавшего на перевале Дятлова, нашел охотник
В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию
В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля
Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты
"Мы так не договаривались". Путин объявил о вводе налога на имущество физлиц
Казахстанский юморист Нурлан Сабуров пожелал "сдохнуть" поклоннице из Сургута
"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
СМИ: Медведев может остаться премьером после 18 марта
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 678

В Прикамье представители кандидатов в президенты прогуливают дебаты - "нет денег и технических средств"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

дебаты, Пермский край (2018) | Фото: ГТРК Пермь

В Пермском крае стартовали предвыборные дебаты доверенных лиц кандидатов на пост президента России. Политики получили возможность высказать свою позицию сразу на региональных и муниципальных каналах и радио. Однако воспользоваться бесплатным эфиром они не торопятся и в большинстве случаев дебаты превращаются в монолог единственного участника. Впрочем Прикамье не выбивается из общей картины - низкий интерес к дебатам в регионах характерен для нынешней президентской кампании, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Время для совместной агитации в Пермском крае предоставили телеканалы "Россия-1", "Россия-24", "РБК Пермь", "Ветта", "Березники-ТВ", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России". Студия в Березниках пригласила кандидатов первой, в муниципалитете дебаты стартовали 20 февраля. На сегодняшний день из всех представителей правом воспользовались только доверенные лица Владимира ЖириновскогоКонстантин Бусовиков и Богдан Константинов. Либерал-демократы отмечают, что готовы использовать по максимуму эфирное время.

"Сам Жириновский говорит: надо пользоваться всеми площадками для донесения информации до населения. Необходимо участвовать на всех площадках, которые нам даются по избирательному законодательству и донести как позицию партии, так и кандидата. Это распоряжение сверху и наше личное понимание. И мы полностью используем эфирное время", - сообщили Накануне.RU в отделении партии.

Невнимание к Березникам, в первую очередь, оппозиции, удивляет - городская повестка дает поводы для разговора более интересного, нежели декламация предвыборных программ. Например, незавершенная история с "формальдегидными домами", за содержание которых до сих пор платит краевой бюджет, могла быть использована против властей "путинского периода".

В краевом отделении КПРФ Накануне.RU сообщили, что дебаты в Березниках представитель Павла Грудинина посетить не смог "по состоянию здоровья". Но в партии рассчитывают доехать до студии до 13 марта, до момента окончания дебатов. Члены отдельных штабов признались, что им не хватает денег на поездки по Пермскому краю.

"У меня нет людей в Березниках, нет технических и финансовых возможностей. Дебаты в Перми - каждый день. Это тоже непросто. Получается, что пропадаешь на целый день. В 9.00, 12.00, потом радиоэфиры. И день выпадает полностью. У нас трое доверенных лиц, четвертый должен появиться позже, мы не можем разорваться", - рассказал Накануне.RU Всеволод Юшков представляющий интересы Бориса Титова в Пермском крае, сообщил, что ему не хватает людей для участия в дебатах в Березниках.

дебаты, Пермский край(2018)|Фото: Подслушано Избирком

В "РБК-Пермь" рассказали, что дебаты на канале также проходили в отсутствии оппонентов. В свое время, 26 февраля и 1 марта, пришел представитель ЛДПР, 27 февраля студию посетил руководитель регионального отделения партии "Яблоко", представитель Григория Явлинского Ольга Колоколова, а 28 февраля в одиночестве "дебатировала" доверенное лицо Владимира Путина Анастасия Гилева.

Наибольший интерес у кандидатов вызвали дебаты на площадке "ГТРК Пермь". 28 февраля там встретились представители четырех политиков: Гилева, Константинов, Владимир Гребенюк, ставший доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина, и Анатолий Волошин представляющий Сергея Бабурина.

За две минуты, отведенные на диспут о социальной политике, участники предсказуемо потребовали бесплатного образования и медицины, а представитель Путина вкратце описала, достижения действующего президента. Такого зажигательного спора, как у самих кандидатов, у их представителей не вышло.

В дебатах на ГТРК 1 марта приняли участие Явлинского Дмитрий Андреев и представитель Бориса Титова - Сергей Тонилов.

Вообще не проявили активности на региональных дебатах представители кандидата Ксении Собчак и представители Максима Сурайкина. Как пояснили в Центральном штабе Ксении Собчак, это отказ от дебатов связан с отсутствием в Перми штаба кандидата. "Коммунистов России" в Перми пожаловались Накануне.RU на недостаток кадров, способных представлять кандидата в регионе:

"У нас нет таких возможностей. Дебаты являются определенным способ пропаганды наших людей, нашей позиции. Позиция партии доводится на федеральном уровне. На региональном уровне мы ее физически не можем довести. Если к нам будут направлены представители федерального центра, те, кто наиболее опытен в участии в дебатах, потому что без опыта работы на ТВ это делать сложно, тогда мы примем участие. У нас ни актеров, ни артистов, ни директоров заводов. Рабочим, крестьянам, мелким служащим тяжело выступать без подготовки. А самородков у нас недостаточно. В разных регионах они есть, но в Пермском крае лиц, которые могут выступать на дебатах практически нет".

Отметим, что кандидаты в президенты высказали недовольство расписанием дебатов на федеральных телеканалах. Ранее о необходимости пересмотреть график заявляли КПРФ. Однако просьбу коммунистов не услышали, и кандидат в президенты Павел Грудинин. Позицию Грудина поддержали Жириновский и Собчак. Лидер ЛДПР предложил телеканалам записывать дебаты и выставлять в эфир в любое удобное для них время. В Прикамье представители кандидатов тоже обратили на неудобное время выхода дебатов. В краевом отделении ЛДПР сообщили, что время проведения дебатов не очень удобно. По утрам они проходят когда местные жители уже уехали на работу, впрочем существует возможность посмотреть выступления политиков в вечернем эфире.

Низкая активность на дебатах характерна для всех регионов, рассказал Накануне.RU политолог, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин. Несмотря на то, что дебаты интересны избирателям, не все кандидаты смогли обеспечить достойное представительство своих интересов в избирательных кампаниях в процессе выборов.

"Это мы видим на примере многих регионов. Таких ярких личностей, которые могли бы прийти и отстоять позицию кандидата, к сожалению, мы не находим. Я думаю, это общая беда наших кандидатов, которые занимаются этим в последний момент - начинают подыскивать людей. Этим надо заниматься заранее и проводить подготовку этих людей. Порой сами кандидаты не могут выступать на дебатах. Что уж говорить о представителях на местах. По идее, должна существовать специальная школа для обучения людей ведения дискуссии в том числе дебатов, но не в том жанре, который мы сейчас наблюдаем, а в жанре реального аргументированного диалога", - уверен эксперт.

Напомним, период агитации в СМИ начался 17 февраля и завершится за день до дня голосования — 17 марта.

Другие новости по темам: дебаты, выборы президента 2018, представители, кандидаты
02.03.2018 16:15 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
18:15 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Прикамье представители кандидатов в президенты прогуливают дебаты - "нет денег и технических средств"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+