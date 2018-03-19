Дудь нашел способ побрить Грудинина

Журналист Юрий Дудь, которому кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин проиграл спор, но не спешит выполнять уговор, нашел способ побрить директора совхоза имени Ленина. Главный редактор Sports.ru запустил на своем портале "Цирюльню", передает корреспондент Накануне.RU.

Юрий Дудь напомнил, что кандидат в президенты обещал сбрить усы, если наберет на выборах меньше 15%, в противном случае побриться налысо пришлось бы самому журналисту. Сегодня, когда стало известно о результате Грудинина в 11,8%, кандидат пообещал выполнить уговор при одном условии – если Дудь публично признает прошедшие выборы честными.

Судя по всему, журналист не готов делать таких заявлений.

"А вы верите, что выборы были честными? Если да – брейте Грудинина. Если нет – брейте Дудя", - гласит описание к игре на портале Sports.ru, в которой можно лишить Грудинина усов или сбрить шевелюру Дудя.

"Так выглядит Грудинин, который держит слово", - подписал Дудь.