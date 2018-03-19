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политика  |  комментариев: 4
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от издателя  |  комментариев: 3


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экспертное мнение ;
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Новости
19.03.2018 21:28 Мск (23:28 Екб)
политика | В России
Дудь нашел способ побрить Грудинина
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Павел Грудинин, усы (2018) | Фото: www.sports.ru

Журналист Юрий Дудь, которому кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин проиграл спор, но не спешит выполнять уговор, нашел способ побрить директора совхоза имени Ленина. Главный редактор Sports.ru запустил на своем портале "Цирюльню", передает корреспондент Накануне.RU.

Юрий Дудь напомнил, что кандидат в президенты обещал сбрить усы, если наберет на выборах меньше 15%, в противном случае побриться налысо пришлось бы самому журналисту. Сегодня, когда стало известно о результате Грудинина в 11,8%, кандидат пообещал выполнить уговор при одном условии – если Дудь публично признает прошедшие выборы честными.

Судя по всему, журналист не готов делать таких заявлений.

"А вы верите, что выборы были честными? Если да – брейте Грудинина. Если нет – брейте Дудя", - гласит описание к игре на портале Sports.ru, в которой можно лишить Грудинина усов или сбрить шевелюру Дудя.

Павел Грудинин, усы(2018)|Фото: www.sports.ru

"Так выглядит Грудинин, который держит слово", - подписал Дудь.

Юрий Дудь(2018)|Фото: www.sports.ru

Другие новости по темам: павел грудинин, выборы президента, совхоз имени ленина, юрий дудь, усы
19.03.2018 21:28 Мск | Москва | Анна Смирнова
23:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.03.2018 14:27 Мск
Грудинин ответил Дудю про усы

Ранее 19.03.2018 14:25 Мск
"Придется сбрить". Максим Шевченко прокомментировал спор Дудя и Грудинина

Ранее 19.03.2018 11:51 Мск
Дудь напомнил Грудинину об обещании сбрить усы








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Дудь нашел способ побрить Грудинина
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