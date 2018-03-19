Ямкин поблагодарил ямальцев после президентских выборов

Мощная поддержка Владимира Путина ямальцами ещё раз доказала, что он по праву считается народным президентом, заявил спикер парламента Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Сергей Ямкин.

"Ямал сделал свой выбор. Мы стали свидетелями уверенной и яркой победы Владимира Владимировича Путина, — цитирует его пресс-служба аппарата Законодательного собрания ЯНАО. —Огромный отрыв по числу голосов — показатель абсолютного признания и доверия".

По словам Ямкина, депутаты окружного Заксобрания поддерживают заданный главой государства политический курс, ориентированный на укрепление внешнеэкономических госграниц и проведение эффективной макроэкономической политики, с которой ямальские парламентарии связывают "многие динамичные процессы", происходящие в округе.

"Также важно, что мы видим ключевую роль, которая отводится нашему региону в среднесрочной перспективе развития российской экономики", — подчеркнул спикер ямальского парламента.

От имени депутатов Ямкин поблагодарил всех жителей ЯНАО "за неравнодушие, активность, твёрдую жизненную позицию и убеждения".

"Спасибо за выбор!", — цитирует его пресс-служба аппарата Заксобрания.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на президентских выборах в ЯНАО итоговая явка превысила 91%. Участие в них приняли 340 тыс. 791 житель региона или 91,90% от числа избирателей, включённых в списки. Активнее всего голосовали жители сельских территорий: от 98,82% до 90,69%.