Украина должна признать существование тайных тюрем СБУ, - "Amnesty International"

Украина должна официально признать факты незаконных задержаний людей, содержания и пыток их в тайных тюрьмах СБУ. Об этом говорится в заявлении организации "Amnesty International".

Организация отмечает, что почти через два года после доклада о случаях произвольного задержания и длительного содержания людей факты этого так и не расследовались должным образом.

"Люди, которых произвольно задержали и незаконно содержали под стражей в контролируемых правительством тайных тюрьмах на Востоке Украины, сталкиваются с новыми серьезными препятствиями на пути к справедливости... Почти два года прошло, но они до сих пор не могут завоевать справедливость, наткнувшись на стену отрицания, возведенную властями", - сказала Татьяна Купер, сотрудник "Human Rights Watch" на Украине.

Напомним, Накануне.RU писало о тайных тюрьмах на Украине и жестоких пытках в них.