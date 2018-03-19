Ямальские "Коммунисты России" не признают выборы в двух городах округа

Ямальские представители коммунистической партии "Коммунисты России" (КПКР) будут добиваться непризнания итогов выборов в городах Тарко-Сале и Губкинском. Об этом сообщили в пресс-службе Ямало-Ненецкого окружного комитета левой партии.

Такая позиция объясняется "имевшими место фальсификациями итогов голосования с приписыванием большой явки и применения административного давления при помощи работодателей и полиции на наблюдателей и других участников избирательного процесса".

"Вчера в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого округа округа в день голосования Президента РФ 18 марта 2018 года, сотрудниками полиции была устроена охота на наблюдателей и доверенных лиц кандидата в Президенты РФ Максима Сурайкина, — пояснили в пресс-службе КПКР. — Это вылилось в то, что за час до закрытия избирательных задержаны двое наблюдателей и два доверенных лица кандидата в президенты Людмила Лизунова и Рамазан Нануов, которых три часа продержали в полиции и выпустили только тогда, когда голоса избирателей в УИКах были уже подсчитаны".



Доверенные лица Сурайкина

В итоге все наблюдатели от "Коммунистов России", во избежание "дальнейших необоснованных задержаний" и "в знак протеста против административного произвола властей", покинули помещения участковых избирательных комиссий за полчаса до закрытия участков.

Подобные случаи, как отметили в пресс-службе КПКР, были зафиксированы также в Губкинском, где отмечался прессинг и давления на наблюдателей.

"Так, наблюдателя пытались вывести из УИКа при помощи полиции, — поясняется в сообщении. — А члену УИК с решающим голосом от коммунистов были проколоты колёса на автомобиле, о чём написано заявление в полицию. Ещё двое избирателей были выведены полицией на выходе из помещения УИКов. Ещё двое наблюдателей из разных УИКов написали заявления о прекращении наблюдения в связи с давлением полиции в знак протеста против задержания доверенных лиц кандидата в Президенты РФ Максима Сурайкина".

Напомним, по данным Центризбиркома РФ, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). Следом идёт Ксения Собчак (1,67%), выдвинутая партией "Гражданская инициатива". Пятое место занял кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский(1,04%). Борис Титов ("Партия роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенациональный союз") набрали менее 1% голосов избирателей каждый.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) итоговая явка превысила 91%. Участие в выборах приняли 340 тыс. 791 житель ЯНАО или 91,90% от числа избирателей, включённых в списки. Активнее всего голосовали жители сельских территорий: от 98,82% до 90,69%.