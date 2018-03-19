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экспертное мнение ;
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Югра показала рекордную явку на выборах президента: "Это подтверждает высокую работу окружного правительства"
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Наталья Комарова, выборы президента, Сургут (2018) | Фото: правительство Югры

Избиратели Югры продемонстрировали активную гражданскую позицию на выборах президента – обеспечили региону явку выше средней по стране и третье место среди регионов Уральского федерального округа. Этот результат – лучший за всю историю проведения президентских выборов в автономном округе и возник он благодаря эффективной работе правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.
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Территориальная избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подвела итоги голосования: всего в регионе проголосовали 788 тыс. 847 югорчан, явка составила 69,74%. Для сравнения, явка жителей округа на выборы президента в 2004 г. составляла 64%. Важно отметить, что Югра не только превзошла себя по показателю активности избирателей, но и опередила четыре региона УрФО, уступив лишь Ямалу, где на выборы пришли 91,9% избирателей, и Тюменской области с показателем в 78,88% избирателей.

Явка в Югре оказалась выше, чем в среднем по стране: общероссийский показатель равняется 67,98%.

Выборы в автономном округе прошли на высоком уровне, процедура голосования и подсчета голосов на выборах главы государства была беспрецедентно открытой и прозрачной, подчеркнул председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

выборы президента, избирком Югры, подсчет голосов(2018)|Фото: Избирком Югры

На избирательных участках работали более 3 тыс. общественных наблюдателей, а также наблюдатели - представители кандидатов и политических партий, велось видеонаблюдение с трансляцией в интернет.

Примечательно, что по результатам рассмотрения жалоб (три поступило в окружной избирком, 12 – в ТИКи и 66 рассмотрели участковые избирательные комиссии) не было выявлено ни одного нарушения.

"При таком повышенном внимании к процедуре голосования, ее открытости и прозрачности, такой минимальный процент жалоб является показателем того, что процедура голосования прошла легитимно", - заметил председатель избиркома.

Уровень проведения выборов и активность югорчан высоко оценила глава региона Наталья Комарова.

"Из активности жителей автономного округа, которая превышает результаты последних выборов более чем на 5% следует, что, несмотря на внешние угрозы, мы поддерживаем выбранный Владимиром Владимировичем Путиным курс на сильную Россию. На нас, югорчан, можно положиться. Члены избирательных комиссий, руководители, специалисты органов местного самоуправления, коллективы предприятий, организаций, учреждений, сотрудники правоохранительных органов, социальных служб, общественных организаций, волонтеры и наблюдатели работали на избирательных участках, охраняли, обеспечивали порядок во время проведения выборов. Уважаемые земляки, мы выступили единой командой! Стабильности и процветания нашей России", - сказала Наталья Комарова в своем обращении к жителям округа.

Наталья Комарова, выборы президента, Сургут(2018)|Фото: правительство Югры

Отметим также, что в этом году 76,23% югорчан поддержали на выборах действующего президента Владимира Путина. Это чуть меньше, чем в 2004 г. (74.84%).

Высокая явка на выборах - показатель эффективной работы окружного правительства, считает директор АНО "Институт избирательных технологий" Евгений Сучков.

"Есть несколько важных аспектов. Это серьезная работа центральной избирательной комиссии России, средств массовой информации и серьезная работа правительства Югры по информированию и приглашению граждан на выборы. Когда есть работа, есть и результат. Результаты выборов и явка - это запрос населения на дальнейшее стратегическое развитие. Решение проблем населения, таких как, борьба с коррупцией, повышение уровня жизни, медицинское обслуживание, ЖКХ сподвигло многих придти на избирательные участки", - сообщил "Югра-ньюс" Евгений Сучков.

По словам эксперта, те субъекты страны, в которых население положительно оценивает деятельность правительства региона, где есть доверие к региональной власти, показывают и высокие результаты по явке.

выборы-2018, Югра(2018)|Фото: vk.com/shtabugra

"В этом смысле работу про проведению выборов и повседневную работу правительства Югры можно оценить довольно высоко. Выборы это подтвердили", - пояснил он.

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19.03.2018 18:53 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
20:53 Екб


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Югра показала рекордную явку на выборах президента: "Это подтверждает высокую работу окружного правительства"
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