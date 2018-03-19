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19.03.2018 18:56 Мск (20:56 Екб)
происшествия | Центральный ФО
Следователи Саратовской области возбудили дело в отношении бывшего главы муниципалитета
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Следователи Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы одного из муниципальных районов региона за получение взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

"Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении депутата Собрания депутатов одного из муниципальных районов региона возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2016 года подозреваемый, занимая должность главы муниципалитета, потребовал от учредителей юрлиц предоставить ему имущественные услуги в виде бессрочного беспроцентного займа на сумму 20 млн рублей и имущественную выгоду на сумму 5 млн рублей для приобретения земельного участка и жилого дома. "Незаконное вознаграждение предназначалось за оказание воздействия на должностных лиц администрации и депутатов возглавляемого им района с целью совершения ими действий по предоставлению учредителям юридических лиц из муниципальной собственности земельного участка с выдачей на него соответствующей разрешительной документации для осуществления последними на территории земельного участка строительства нежилого здания общественного назначения", - пояснили в ведомстве.

В мае 2016 года экс-глава муниципального района получил взятку в 25 млн рублей и стал проживать в приобретенном для него жилом доме.

В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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19.03.2018 18:56 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:56 Екб


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Следователи Саратовской области возбудили дело в отношении бывшего главы муниципалитета
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