Путин в телефонном разговоре с Макроном указал на бездоказательность обвинений в адрес России по "делу Скрипаля"

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о бездоказательности обвинений в адрес России по так называемому делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах и высказался в пользу продолжения развития многопланового российско-французского сотрудничества, в частности между гражданскими обществами в рамках "Трианонского диалога".

В ходе беседы лидеры также затронули инцидент в Солсбери. "С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обстоятельно обсудили вопросы сирийского урегулирования и ситуацию на Украине с учетом важности реализации Минских договоренностей, а также условились продолжить дальнейший обмен мнениями.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, по результатам расследования стало известно, что пострадавшие Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества, однако России в этом было отказано.