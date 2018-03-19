Моди пригласил Путина на российско-индийский саммит

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что надеется на приезд президента РФ Владимира Путина на ежегодный российско-индийский саммит.

Как сообщает "РИА Новости", глава индийского правительства провёл телефонный разговор с российским лидером, в ходе которого поздравил его с победой на президентских выборах.

"Премьер-министр выразил надежду, что под руководством господина Путина особо привилегированное стратегическое партнёрство между Россией и Индией продолжит развиваться ещё сильнее, — говорится в распространённом сегодня сообщении правительства южноазиатской страны. — Премьер-министр также заявил, что надеется на приезд президента Путина в Индию на ежегодный саммит до конца текущего года".

В свою очередь, президент России, как отметили в индийском кабмине, "заявил о своей приверженности дальнейшему укреплению" двусторонних отношений Москвы и Нью-Дели "во всех областях". Кроме того, Путин "выразил пожелания продолжающегося прогресса для Индии и её народа".

Напомним, президентские выборы в России прошли вчера, 18 марта. По данным Центризбиркома, после обработки 99,84% протоколов участковых комиссий действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,8% голосов), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). Следом идёт Ксения Собчак (1,67%), выдвинутая партией "Гражданская инициатива". Пятое место занял кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский (1,04%). Борис Титов ("Партия роста"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин ("Российский общенациональный союз") набрали менее 1% голосов избирателей каждый.