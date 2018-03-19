В Минкомсвязи подвели итоги наблюдения за выборами президента РФ

В Минкомсвязи подвели итоги выборов президента РФ, заявив, что автоматизированная система ГАС "Выборы" отработала стабильно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Видеотрансляция с избирательных участков прошла в штатном режиме. Видеонаблюдение и видеотрансляция были организованы в 85 субъектах РФ на более чем 43 тыс. избирательных участках. Впервые на федеральных выборах видеонаблюдение велось в помещениях 2 тыс. 775 территориальных избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки онлайн-трансляцию с избирательных участков посмотрели 2 млн уникальных пользователей специализированного сайта.

"Видеонаблюдение и видеотрансляция с участков для голосования обеспечили беспрецедентный уровень открытости выборного процесса. Применение информационных технологий для организации выборов в нашей стране уже стало нормой", - прокомментировал итоги главы Минкомсвязи России Николай Никифоров.

Он также напомнил, что через единый портал госуслуг открепительные удостоверения для голосования на выборах получили 1,64 млн зарегистрированных на портале граждан.