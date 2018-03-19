Верховная рада собирается признать Путина нелегитимным президентом

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что украинский парламент в ближайшие дни примет решение о признании нелегитимным избранного президента России Владимира Путина. Он отметил, что постановление может быть принято уже 20 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

"В этом постановлении будет указано, что Верховная рада Украины не признает легитимность выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность человека", - сказал Парубий.

Он добавил, что Рада призовет парламенты других стран занять такую ​​же позицию, поскольку выборы проводились в Крыму и Севастополе, где при явке более 70% Путина поддержали более 90% избирателей.

Тем временем министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам внешнеполитических ведомств стран - членов ЕС список из 140 человек, причастных к проведению выборов президента России в Крыму. Климкин просит ввести против них санкции.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко без каких-либо аргументов объявил выборы президента России в Крыму "фальсификацией". В свою очередь, Совет Федерации готовит заявление о нарушениях на Украине прав российских граждан в связи с их недопуском на избирательные участки для голосования.