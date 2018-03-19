В Минобороны ФРГ ответили на идею Климкина о санкциях против Шрёдера

Министр обороны Германии (ФРГ) Урсула фон дер Ляйен прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о введении санкций против бывшего канцлера Герхарда Шрёдера.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава украинского МИД назвал экс-канцлера ФРГ "важнейшим путинским лоббистом во всём мире" и призвал Евросоюз ввести в отношении него санкции за поддержку проектов, в которых участвует РФ.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на немецкое издание Bild, Ляйен скептически отнеслась к идее Климкина.

"[Санкции против Шрёдера] Стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", — подчеркнула глава Минобороны ФРГ.



Шредер и Путин