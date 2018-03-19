Высказывание доверенного лица Грудинина об "инородцах" оценят следователи

Полиция провела предварительную проверку по заявлению доверенного лица Владимира Жириновского о высказывании представителя Павла Грудинина Олега Гальченко на дебатах в Югре. Материалы проверки управление МВД по Югре направило в региональное управление следственного комитета для принятия решения, передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель Жириновского Леонард Насибуллин подчеркнул, что готов отозвать заявление на Гальченко только при одном условии.

"Я готов буду отозвать заявление только в случае публичного извинения Гальченко, потому что он оскорбил меня и Владимира Жириновского в эфире окружного телевидения, который посмотрели тысячи человек. Если публичного извинения не последует, то пускай следственный комитет решает его судьбу", - рассказал Накануне.RU Леонард Насибуллин.

Напомним, на прошлой неделе во время дебатов доверенных лиц кандидатов в президенты возник скандал: представитель Павла Грудинина Олег Гальченко назвал членов команды Владимира Жириновского "инородцами", когда речь зашла о защите русского языка. Доверенное лицо кандидата от ЛДПР Леонард Насибуллин обратился с заявлением в полицию: он уверен, что Олег Гальченко нарушил ограничения при проведении предвыборной агитации, а именно - позволил себе высказывание, возбуждающее расовую и национальную рознь.