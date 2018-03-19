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политика  |  комментариев: 4
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от издателя  |  комментариев: 3


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экспертное мнение ;
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Высказывание доверенного лица Грудинина об "инородцах" оценят следователи
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Олег Гальченко детабы (2016) | Фото:

Полиция провела предварительную проверку по заявлению доверенного лица Владимира Жириновского о высказывании представителя Павла Грудинина Олега Гальченко на дебатах в Югре. Материалы проверки управление МВД по Югре направило в региональное управление следственного комитета для принятия решения, передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель Жириновского Леонард Насибуллин подчеркнул, что готов отозвать заявление на Гальченко только при одном условии.

"Я готов буду отозвать заявление только в случае публичного извинения Гальченко, потому что он оскорбил меня и Владимира Жириновского в эфире окружного телевидения, который посмотрели тысячи человек. Если публичного извинения не последует, то пускай следственный комитет решает его судьбу", - рассказал Накануне.RU Леонард Насибуллин.

Напомним, на прошлой неделе во время дебатов доверенных лиц кандидатов в президенты возник скандал: представитель Павла Грудинина Олег Гальченко назвал членов команды Владимира Жириновского "инородцами", когда речь зашла о защите русского языка. Доверенное лицо кандидата от ЛДПР Леонард Насибуллин обратился с заявлением в полицию: он уверен, что Олег Гальченко нарушил ограничения при проведении предвыборной агитации, а именно - позволил себе высказывание, возбуждающее расовую и национальную рознь.

Олег Гальченко детабы(2016)|Фото:

Другие новости по темам: дебаты в хмао-югре, доверенные лица, владимир жириновский, павел грудинин, леонард насибуллин, олег гальченко, инородцы
19.03.2018 17:33 Мск | Ханты-Мансийск | Анна Смирнова
19:33 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.03.2018 13:15 Мск
Дебаты представителей Жириновского и Грудинина в Югре привели к проверке "по 282-й"








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Высказывание доверенного лица Грудинина об "инородцах" оценят следователи
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