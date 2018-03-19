Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.

"Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооружённых силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Сборы, согласно президентскому указу, должны проводиться в сроки по согласованию с органами исполнительной власти субъектов РФ, за исключением проверочных сборов — сроки их проведения определяются Министерством обороны.

Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов РФ регламентируется обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на сборы российских граждан, пребывающих в запасе, и с проведением этих сборов.