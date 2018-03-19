Путин назвал приоритеты работы на новый президентский срок

Владимир Путин встретился с кандидатами, которые баллотировались на выборах главы государства. Президент пригласил соперников к диалогу, нацеленному на национальные интересы страны, и рассказал о приоритетах работы исполнительной власти на ближайшие шесть лет, передает корреспондент Накануне.RU.

"Предвыборная кампания - это всегда особый период, он всегда связан с особыми эмоциями, часто они перехлестывают. Главное, чтобы мы имели возможность объединять усилия в будущем для конструктивной работы на благо страны", - сообщил Путин.

Основной акцент в своей работе президент сделает на решение внутренних проблем страны: на обеспечение темпов роста, придание экономике инновационного характера и решение вопросов в сфере образования, здравоохранения, инфраструктуры. При этом конечная цель любой власти, заметил Путин, - в обеспечении роста благосостояния граждан.

"У нас, как вы все отмечали в своих предвыборных программах, такая проблема есть. Есть проблема "ножниц" между теми, кто получает очень много, и теми, кто живет, мягко говоря, очень скромно. Эти "ножницы" государство должно будет убирать, а также сократить число людей, живущих за чертой бедности, тем более среди тех, кто имеет работу. Не должно быть в России ситуации, когда человек работает, но получает абсолютно недостойный уровень заработной платы", - заявил Владимир Путин.

Укрепление обороноспособности страны не превратится в гонку вооружений, подчеркнул президент. "Мы собираемся выстраивать отношения со странами мира так, чтобы они были конструктивными, мы будем настраиваться сами и настраивать наших партнеров на диалог".

Президент призвал кандидатов объединить усилия для реализации позитивной повестки дня, для решения задач, перед которыми стоит Россия, и для преодоление тех вызовов, с которыми страна сталкивается. По словам Путина, в этом процессе следует отодвинуть на второй план партийные предпочтения и руководствоваться, прежде всего, "долгосрочными интересами России и народа".