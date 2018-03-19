Осужденный руководитель типографии в Алтуфьево, где летом 2016 года погибли 17 человек, освобожден по УДО

Осужденный руководитель типографии в Алтуфьево, где летом 2016 года при пожаре погибли 17 человек, освобожден по УДО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Окуловского районного суда Новгородской области.

Заявление Сергея Москвина было рассмотрено 7 марта 2018 года .

Напомним, Бутырский районный суд Москвы приговорил главу типографии к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за "нарушение требований пожарной безопасности".

"В судебном заседании осужденный и его защитник поддержали ходатайство, представитель колонии возражений не имел, представитель 15 потерпевших против удовлетворения ходатайства не возражал, трое потерпевших представили заявления о согласии с ходатайством Москвина С.В., представитель прокуратуры Окуловского района также полагал ходатайство подлежащим удовлетворению", - говорится в сообщении суда.

Таким образом Окуловский районный суд постановил условно-досрочно освободить Москвина от основного наказания.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре 2016 года в Москве был арестован руководитель сгоревшей типографии ООО "Печатный экспресс". Напомним, пожар произошел утром 27 августа в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе. В результате погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Основной версией возгорания является короткое замыкание.