Шок! В Зауралье семья из четырех человек изнасиловала, а потом жестоко убила 24-летнего парня

Зауральские следователи разбираются в обстоятельствах жестокого убийства 24-летнего молодого человека.

Шокирующая трагедия произошла утром 4 февраля этого года в одном из населенных пунктов Юргамышского района, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Оказалось, что в убийстве обвиняется целая семья из четырех человек - мужчина, его сожительница, а также дочь и сестра сожительницы.

"После совместного распития спиртного в своем доме на почве ранее возникшего конфликта граждане с особой жестокостью совершили убийство 24-летнего гостя. Предварительно связав потерпевшего, двое из обвиняемых женщин совершили в отношении последнего насильственные действия сексуального характера. После этого извращенки с особой жестокостью убили свою жертву. С целью сокрытия следов преступления обвиняемые вынесли тело потерпевшего из дома во двор, где спрятали его в сугробе", - пояснили в СК.

Мужчина кроме всего прочего также обвиняется в неоднократном уклонении от уплаты алиментов.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.