Правительство решило субсидировать две трети ставки по кредитам на создание судостроительного комплекса "Звезда"

Правительство РФ субсидирует две трети ставки по кредитам организациям для реализации проектов по созданию судостроительных комплексов "Звезда", сообщили Накануне.RU в пресс-службе кабмина.

"В целях снижения финансовой нагрузки на организации, реализующие крупные инвестиционные проекты по созданию судостроительных комплексов, предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение им процентов по кредитам. Эта мера государственной поддержки распространяется на российские организации, получившие кредит после 1 января 2017 года на реализацию проекта по созданию судостроительного комплекса, стоимость которого составляет не менее 100 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидия предоставляется в размере двух третей суммы затрат организации на уплату процентов по полученному кредиту.

"С целью строительства судов всех существующих классов и типов в настоящее время в г.о. Большой Камень Приморского края консорциумом инвесторов в составе ПАО "НК "Роснефть", АО "РОСНЕФТЕГАЗ" и АО "Газпромбанк" реализуется проект "Создание судостроительного комплекса "Звезда", - отметили в правительстве.

По итогам реализации проекта СК "Звезда" будет введена в эксплуатацию самая современная и высокотехнологичная в России верфь с объёмом металлообработки 330 тыс. т в год. Суммарные капитальные затраты на создание судостроительного комплекса оцениваются в размере 202,2 млрд рублей.

В правительстве подчеркнули, что принятое решение позволит "существенно продвинуться в решении одной из приоритетных стратегических задач страны – развитии судостроительной отрасли, строительстве высокотехнологичных судов и морской техники для добычи и транспортировки жидких углеводородов с шельфовых месторождений Арктики", при этом одновременно будет снижена финансовая нагрузка на организации, реализующие такие инвестпроекты.