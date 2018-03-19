Грудинин представит президенту свою программу развития

Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин представит избранному президенту Владимиру Путину свою программу развития на встрече главы государства с кандидатами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выборы – это то мероприятие, где можно найти пути выхода из кризиса. Никто из вас не сомневается, что страна находится в кризисном положении. Мы предложили выход из кризиса и считаем его единственно правильным. Можно обсуждать детали, но то, что записано в нашей программе, требует обсуждения с президентом, который будет руководить нашей страной еще шесть лет. Я обязательно подниму эти темы. Думаю, что большое количество граждан, которые голосовали за нашу программу – еще один аргумент к тому, чтобы начать диалог, в том числе и по выходу нашей страны из этого кризиса", - рассказал кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин на сегодняшней пресс-конференции.

Встреча Владимира Путина с кандидатами проходит в эти минуты. На ней присутствуют все семь кандидатов: Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин.