На время ЧМ-2018 на "Екатеринбург-Арене" проведут общедоступный интернет за 1,5 млн

На территории "Екатеринбург-Арены" в период Чемпионата мира по футболу болельщики смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На портале госзакупок заказчик - предприятие "Спорт-Инжиниринг" - опубликовал запрос котировок в электронной форме.

Подрядчик должен обеспечить доступ к публичной сети Интернет, в том числе с использованием системы беспроводного доступа Wi-Fi. В требованиях к исполнителю заказа уточняется, что он также должен предоставить услугу сервиса авторизации и сбора статистики пользователей на стадионе "Екатеринбург-Арена".

Услуга беспроводного интернета на территории стадиона будет предоставлена с 1 апреля по 31 декабря 2018 года. Планируется, что интернет будет работать в круглосуточном режиме.

Цена контракта составляет более 1,5 млн руб.